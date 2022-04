”Primul lot din A7 (Tronsonul Ploiesti-Buzau) are castigator desemnat. CNAIR a comunicat astazi rezultatul procedurii de atribuire a contractului pentru constructia Lotului 1 (Dumbrava-Mizil), in lungime de 21 de km”, a scris, luni, pe Facebook, Sorin Grindeanu. Potrivit acestuia, asocierea de constructori romani si italieni are la dispozitie 20 de luni pentru a finaliza lucrarile. Acestea includ constructia a 14 poduri si a unui pasaj in lungime de 550 m (peste DJ 101F si CF 804). Contractul are o valoare de 1,468 miliarde de lei (fara TVA) si este finantat prin PNRR. ”In scurt timp urmeaza…