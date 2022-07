Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul rutier soldat cu patru victime, printre care si soferul unuia dintre autovehiculele implicate in impact, s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, 22/23 iunie, si a dus la blocarea traficului rutier pe DN 7 / E 81, in Ramnicu Valcea.

- Accidentul rutier soldat cu patru victime, printre care si soferul unuia dintre autovehiculele implicate in impact, s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, 22/23 iulie, si a dus la blocarea traficului rutier pe DN 7 / E 81, in Ramnicu Valcea.

- UPDATE: Accident grav in localitatea Popeni (DN24A), bilanț victime: – 1 copil de 3 ani decedat; – 1 adult decedat; – 1 copil de 3 ani inconștient – cod roșu; – 1 copil de 4 ani inconștient – cod roșu; – 5 adulți conștienți – cod galben; – 2 adulți – cod verde. Se acorda […] Articolul UPDATE: VIDEO…

- Pompieri militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș, impreuna cu voluntari ai SVSU Acațari au intervenit in jurul amiezii pentru stingerea unui incendiu produs in urma unui accident rutier in localitatea Ciba, comuna Craciunești. „A fost vorba despre un accident rutier produs intre un autoturism…

- UPDATE: „In data de 03 iulie a.c., am fost sesizați cu privire la faptul ca, pe drumul național DN 24 D, din localitatea Grivița, a avut loc un accident rutier soldat cu victime. Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, un barbat in varsta de 23 de ani, din comuna Epureni,…

- Un grav accident rutier s-a produs sambata in județul Hunedoara, soldat cu șapte victime, printre care un copil inconștient. Autoritațile au fost in alerta. Accidentul rutier a avut loc in localitatea Carnești, județul Hunedoara. In accident au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau opt persoane,…

- Soferul care a provocat accidentul rutier mortal de la Lețcani avea o alcoolemie uriașa. Tanarul va fi reținut de oamenii legii sub mai multe acuzații. Va aducem aminte faptul ca in localitatea Lețcani a avut loc un accident rutier mortal unde un barbat a murit carbonizat in mașina. O mașina a ieșit…

- UPDATE Biroul de Presa al IPJ Buzau a revenit cu precizarea ca evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale. *Știre inițiala* Accident in aceasta seara pe șoseaua de centura a municipiului Buzau. „Trafic dirijat pe Șoseaua Nordului, in municipiul Buzau, accident rutier. Din primele data…