Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit și zece au fost ranite dupa ce un vehicul care transporta muncitori s-a rasturnat in cariera Jilț Sud a Complexului Energetic Oltenia, in localitatea Matasari din Gorj. A fost activat Planul Rosu de interventie.

- UPDATE – Planul rosu de interventie activat in cazul accidentului petrecut la Cariera Jilt Sud a fost dezactivat la ora 16,00, victimele ranite fiind transportate la spitale din Craiova, Targu Jiu si Motru, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin…

- Zece persoane implicate in accidentul colectiv de munca de la Cariera Jilț Sud, din Complexul Energetic Oltenia, au fost transportate la spital. 1 de 3 Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj, 3 dintre raniți au ajuns la spitalul din Motru, 5 la Spitalul Județean de Urgența din Targu…

- Trei persoane au murit și opt au fost grav ranite dupa ce un vehicul care transporta muncitori s-a rasturnat in cariera Jilț Sud a Complexului Energetic Oltenia, in localitatea Matasari din Gorj. A fost activat planul rosu de interventie. Purtatorul de cuvant al ISU Gorj, Florin Chisim, a declarat in…

- Trei persoane au murit si sapte au fost ranite marti, dupa ce o masina care transporta muncitori s-a rasturnat in carierea Jilt Sud, din judetul Gorj. A fost activat Planul Rosu de interventie,, avand in vedere numarul celor implicati. Dintre raniti, unul este in drum spre spitalul Motru, doi sunt in…

- Trei persoane au decedat si alte sapte au fost ranite, astazi, in urma unui accident in care au fost implicate 25 de persoane. Deoarece zona nu este accesibila cu autospecialele de interventie, victimele vor fi transportate cu mijloace din dotarea carierei Jilt Sud, pe o platforma betonata, unde se…

- Un angajat al Spitalului Județean din Targu Jiu a intrat intr-o incapere a unitații medicale, a aprins un bec și imediat s-a produs o explozie, urmata de un incendiu. O explozie care a avut loc intr-o anexa a Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu a provocat arsuri unui angajat al unitații medicale,…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului, Mihale Ticleanu, a declarat ca, in jurul orei 19.00, la Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu, cladirea de pe strada Tudor Vladimirescu, a avut loc un accident de munca.Un instalator, angajat al unitații medicale, la intrarea intr-o anexa din spatele spitalului,…