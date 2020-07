Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii militari din cadrul DNA l-au trimis in judecata pe generalul de brigada Daniel Cosmin Grigore, la data faptelor seful Directiei Management Resurse Umane (DMRU) din cadrul Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si fals intelectual…

- Procurorii DIICOT Buzau impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau au efectuat, miercuri, 18 perchezitii domiciliare pe raza judetului Buzau, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea…

- # S-au emis autorizații de exploatare prin intocmirea in fals a mai multor contracte, taindu-se fara drept un volum total de 539 mc material lemnos. # Deși doua controale au scos la iveala ilegalitațile subordonaților sai, șeful OS Pitești, Sorin Balaș, ca funcționar public, nu a sesizat infracțiunea…

- Fostul prefect al județului Constanța, Adrian Nicolaescu, a fost trimis in judecata, acuzat ca a impiedicat eliberarea unor titluri de proprietate catre o persoana. Este vorba despre malul lacului Siutghiol.Citește și: SURSE - Guvernul iși regleaza sonorul: Klaus Iohannis a intervenit in comunicarea…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a unui inculpat – persoana fizica, pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de influența in forma continuata si nerespectarea regimului armelor și munițiilor.…