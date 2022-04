Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, jandarmii ce efectueaza serviciul in zona Ministerului Transporturilor au sesizat prezența unui bagaj abandonat in parcare. A fost solicitata prezența specialiștilor pirotehnicieni, transmite Poliția Capitalei.Jandarmii au fost cei care au sesizat pachetul. Zona a fost imprejmuita…

- Vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, sosește vineri dupa-amiaza la București, dupa o vizita in Polonia, pe care o va efectua in cursul zilei de joi. Poliția le cere șoferilor sa evite DN 1, in intervalul orar 12:00 – 17:00, cand coloana oficiala se va deplasa pe Valea Prahovei. Poliția Capitalei…

- UPDATE Spatiul aerian al Romaniei, a fost inchis, sambata, incepand cu ora 15.00, pentru toate zborurile operatorilor inregistrati in Federatia Rusa. „In contextul conflictului din Ucraina, Guvernul Romaniei a decis suspendarea ”Acordului intre Guvernul RS Romania si Guvernul URSS privind transporturile…

- O amenda data pentru nepurtarea maștii de protecție a fost anulata, dupa ce Curtea Constituționala a decis ca obligativitatea purtarii acesteia nu este legala. Decizia instanței nu este definitiva. Amenda a fost acordata in aprilie 2020 unei persoane care nu purta masca, in zona Garii de Nord din București.…

- Ministerul Transporturilor anunța ca incepand din 15 februarie, locuitorii Capitalei și ai județului Ilfov vor putea folosi un singur bilet sau abonament metropolitan nu doar pentru liniile de suprafața și metrou, cum se intampla in prezent, ci și pentru linia feroviara Gara de Nord – Aeroport Otopeni. …

- O mașina a ambasadei SUA la București a lovit, marți, in nordul Capitalei, pe trecerea de pietoni, o femeie de aproximativ 40 de ani care traversa strada. UPDATE Reacția Ambasadei SUA „Ambasada SUA poate confirma faptul ca un autovehicul condus de un angajat al Ambasadei a fost implicat intr-un accident…

- O valiza suspecta a fost semnalata vineri dimineata langa statia de taxare din Vama Giurgiu, echipele SRI intervenind pentru verificari conform procedurilor standard. ”In urma unui apel la 112, a fost raportata o valiza suspecta in apropierea vamii Giurgiu, langa statia de taxare, pe sensul de iesire…