Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca face sambata, o vizita in Bulgaria, cu prilejul evenimentului de lansare a exploatarii comerciale a Interconectorului Grecia-Bulgaria, la care vor mai participa lideri regionali si europeni, respectiv, reprezentanti ai companiilor operatoare in sectorul energetic din statele…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marți, ca veniturile bugetului general consolidat sunt mai mari cu 22% fața de perioada similara a anului trecut. „Guvernul ia masuri corecte și responsabile, aspect care se reflecta in cifrele din execuția bugetara pe primele 8 luni: Veniturile bugetului general consolidat…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut, duminica, apel la populatie sa reduca risipa de energie electrica si afirma ca s-a discutat in Guvern despre un sistem de penalitati pentru cei care nu fac acest lucru, concomitent cu bonificatii acordate celor care economisesc. Ciuca a precizat ca, in prezent, nu exista…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul transmis cu ocazia inceperii noului an scolar, ca, prin noile legi ale educatiei, Guvernul isi propune sa readuca invatamantul romanesc in top, pentru ca avem o generatie tanara cu mare potential. ”Prin modificarile pe care le propunem in materie de invatamant…

- Salariile bugetarilor urmeaza sa creasca. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca ordonanța va fi aprobata, vineri, de Guvern, dupa mai multe amanari. „Astazi vom aproba creșterea salariilor in sistemul public. Este o creștere in concordanța cu disponibilitatea bugetara și in conformitate cu discuțiile…

- UPDATE Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca, dupa accidentul din Bulgaria, in care au murit patru cetateni romani, ca la nivelul Guvernului au fost facute demersuri pentru a asigura ingrijire medicala romanilor raniti, iar elicoptere SMURD se deplaseaza spre Bulgaria pentru a ii aduce pe acestia in…

- Guvernul va verifica piața de energie pentru a descoperi eventuale speculații de preț, a solicitat premierul Nicolae Ciuca in ședința de guvern de miercuri. Premierul Nicolae Ciuca a cerut miercuri, in deschiderea ședinței de guvern, demararea unor controale ample de catre Consiliul Concurenței, ANRE…

- UPDATE: Patru rachete au lovit centrul orașului Vinnytsia, au distrus o cladire și au ucis cel puțin 20 de oameni, potrivit unui bilanț care se actualizeaza de la ora la ora. Intre morți s-ar afla și trei copii. Alte 90 de persoane au fost ranite. UPDATE: Cel putin 12 persoane au fost ucise joi, intr-un…