UPDATE: Echipele de cautare-salvare au descoperit și locul in care se afla a patra persoana și fac eforturi pentru a ajunge cat mai rapid la ea. Salvatorii comunica verbal cu a patra victima și acționeaza pentru scoaterea acesteia de sub daramaturi. Știrea inițiala: Un perete al internatului Liceului ”Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, […] The post UPDATE. FOTO/VIDEO. Incident grav la Odorheiul Secuiesc. Copii prinși sub un perete cazut la un internat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .