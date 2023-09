UPDATE. FOTO/VIDEO. Accident grav între două autocare și un TIR, în Teleorman. Planul Roșu de Intervenție, activat UPDATE: In accidentul rutier au fost implicate 18 persoane, 4 dintre acestea, 2 adulți și 2 minori, au avut nevoie de ingrijiri medicale. Unul dintre minori a fost transportat la spital cu elicopterul SMURD, iar celelalte 3 persoane au fost transportate cu ambulanțele la spitalul din Alexandria. Victimele sunt conștiente, cooperante și prezinta diverse traumatisme. […] The post UPDATE. FOTO/VIDEO. Accident grav intre doua autocare și un TIR, in Teleorman. Planul Roșu de Intervenție, activat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care au fost implicate doua autocare si un TIR a avut loc vineri dimineata pe E70, in Teleorman, intre localitatile Bujoreni si Prunaru, fiind activat Planul rosu de interventie. „Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru gestionarea optima a misiunii de raspuns, la nivelul…

- Doua autocare si un TIR au fost implicate, vineri dimineata, intr-un accident rutier produs pe E 70, in judetul Teleorman, fiind declansat Planul Rosu de Interventie. Potrivit ISU Teleorman, accidentul rutier in care au fost implicate doua autocare si un TIR a avut loc intre localitatile Bujoreni si…

- Un grav accident de circulație a avut loc, intre localitațile Bujoreni și Prunaru, pe E70, Teleorman. Doua autocare și un tir au luat foc, in urma unui impact deosebit de puternic. Patru persoane au fost ranite. Citește și: Explozia de pe Autostrada Moldovei: Constructorul nu avea voie sa organizeze…

- Autoritațile din Teleorman sunt in alerta, vineri, dupa un accident rutier grav, intre doua autorcare și un TIR, intre localitațile Bujoreni și Prunaru, pe E70. Din cauza numarului mare de victime, intervin ambulanțe din Teleorman, din Giurgiu și București, precum și elicopterul SMURD.In accidentul…

- Accident rutier in care au fost implicate doua autocare si un TIR, intre localitatile Bujoreni si Prunaru, pe E70 din Teleorman.Accident rutier in care au fost implicate doua autocare si un TIR, intre localitatile Bujoreni si Prunaru, pe E70 din Teleorman, transmit reprezentantii Inspectoratului General…

- O nava tip cargo se afla in pericol de scufundare in rada exterioara a Portului Constanta, iar doua ambarcatiuni apartinand Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) s-au deplasat in zona pentru a acorda asistenta. ARSVOM a anuntat ca miercuri, in jurul orei 15.00, nava Sar Phoenix, …

- Peste 30 de persoane au ramas, luni, blocate in telescaunul Bunloc din Sacele, dupa ce o persoana a apasat butonul de urgenta, provocand o defectiune. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, pentru repunerea in functiune au fost coborate 12 persoane de catre salvamontisti si…

- Astazi, in jurul orei 18:30, pe DN2 (E85) pe raza comunei Dragușeni a avut loc un accident rutier cu implicarea unei autoutilitare și a altor doua autoturisme. S-a constituit o echipa operativa formata din polițiști rutieri din cadrul Poliției Municipiului Falticeni dar și din cadrul Serviciului Rutier…