Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea UPDATE FOTO VIDEO| Incendiu PUTERNIC la o biserica din Șard. Intervin pomprierii din Alba Iulia cu mai multe autospeciale Pompierii din Alba Iulia au intervenit joi noaptea, in jurul orei 23:00, la un incendiu izbucnit la biserica penticostala din Șard Se intervine cu doua autospeciale…

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit luni, in zona „Trei Poduri”, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la mai multe anvelope auto uzate. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit, in data de 16 decembrie, incepand cu ora 16:44, in municipiul Alba Iulia, cartierul Oarda…

- Ziarul Unirea FOTO| Incendiu la o casa de locuit de pe strada Heleșteului din Alba Iulia. Intervin pompierii Incendiu la o casa de locuit de pe strada Heleșteului din Alba Iulia. Intervin pompierii Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și lichidarea unui incendiu la o casa…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO: INCENDIU la un autoturism in Alba Iulia. Intervin pompierii Un incendiu a izbucnit joi seara, in jurul orei 20.00, la un autoturism in municipiul Alba Iulia. Au intervenit pompierii. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma…

- Un incendiu a izbucnit joi seara la compartimentul motor al unui autoturism aflat in municipiul Alba Iulia. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine pentru lichidarea unui incendiu aparut la compartimentul motor al unui autoturism in municipiul Alba Iulia pe strada Arnsberg.…

- Ziarul Unirea INCENDIU la un stalp de iluminat al unui peron din Gara. Intervin pompierii Un incendiu a izbucnit marți seara, in zona garii din Alba Iulia. Se pare ca totul a pornit de la un scurtcircuit la un stalp de iluminat al unui peron din gara. Au intervenit pompierii. Detașamentul de Pompieri…

- Ziarul Unirea INCENDIU in Alba Iulia: Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs la un transformator electric INCENDIU in Alba Iulia: Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs la un transformator electric Un incendiu s-a produs, luni seara, in jurul orei 17.55, la un transformator…

- Ziarul Unirea FOTO. INCENDIU de vegetație uscata la Paclișa. Intervin pompierii din Alba Iulia Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit miercuri, la amiaza, in cartierul Paclișa, din Alba Iulia. Au intervenit pompierii pentru stingerea flacarilor. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit cu…