UPDATE: Surse din ancheta spun ca, la prima verificare, a luat foc un cablu de degivrare de pe exterior, din burlan. La fața locului au fost chemați electricienii, care vor face toate verificarile necesare. Un incendiu a izbucnit, marți dimineața, la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitala. Din primele informații, focul a izbucnit la acoperișul Unitații de […] The post UPDATE FOTO/ Incendiu la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Bagdasar-Arseni. Nu sunt victime appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .