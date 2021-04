Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU la acoperișul unei case din Ciugud: Intervin pompierii cu 3 autospeciale Un incendiu a izbucnit sambata, 3 aprilie, in jurul orei 18,30, la acoperișul unei case de locuit in localitatea Ciugud. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine cu 3 autospeciale cu apa și spuma pentru localizarea…

- Un incendiu a izbucnit la un autoturism, duminica dupa-amiaza la Alba Iulia, in apropierea unei stații de carburanți. La fața locului au fost mobilizate echipaje ISU. ”Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la compartimentul motor al unui autoturism…

- INCENDIU de vegetație uscata in localitatea Straja. Pompierii intervin pentru lichidarea flacarilor Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit astazi, 27.03.2021, in jurul orei 19:30, in localitatea Straja. Potrivit primelor informații, Detașamentul de Pompieri Alba Iulia, in cooperare cu Servicul Voluntar…

- UPDATE FOTO VIDEO| INCENDIU la acoperișul unui bloc din Alba Iulia. Intervin pompierii In cursul zilei de vineri, 19 martie, a izbucnit un incendiu in Alba Iulia, pe strada Humulești. Acoperișul unui bloc de locuințe a luat foc. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit pentru localizarea și…

- VIDEO| Incendiu PUTERNIC la acoperișul unei case, in localitatea Șeușa: Pompierii intervin pentru lichidarea flacarilor Un incendiu a izbucnit in noaptea de 11 spre 12 martie, in jurul orei 01:00 in localitatea Șeușa, pompierii intervenind pentru stingerea sa. Potrivit primelor informații, Detașamentul…

- INCENDIU de vegetație uscata, pe 10 ha, la Garbova de Sus: Intervin pompierii din Aiud pentru lichidarea flacarilor Un incendiu a izbucnit duminica 7 martie, in localitatea Garbova de Sus, municipiul Aiud. Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație…

- UPDATE| INCENDIU in Zlatna: Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit in incinta unui operator economic Un incendiu a izbucnit astazi, 5 martie, in jurul orei 21:00, in orașul Zlatna, in incinta unui operator economic. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine in cooperare cu SVSU…

- INCENDIU la bucataria unui apartament din Aiud: Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a avut loc luni, 22 februarie, in jurul orei 12.30, la un apartament in municipiul Aiud, pe strada Unirii. Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu doua autospeciale pentru localizarea și stingerea…