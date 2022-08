Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca, dupa accidentul din Bulgaria, in care au murit mai multi cetateni romani, iar altii au fost raniti, ca la nivelul Guvernului au fost facute demersuri pentru a asigura ingrijire medicala victimelor. De asemenea, el a precizat ca elicoptere SMURD se deplaseaza spre…

- Un grav accident a avut loc intre un autocar inmatriculat in Romania si o masina din Olanda, in jurul orei 2.00, pe drumul catre Veliko Tarnovo – Ruse, pe tronsonul dintre satele Kutsina si Polikraishte, potrivit nova.bg. Patru romani au murit in accident, a anunțat sambata Departamentul pentru Situații…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, intr-o videoconferința cu prefecții, ca primarii trebuie sa vorbeasca cu cetațenii despre pericolul incendiilor. Apelul vine dupa ce, in ultimele 24 de ore, au ars 1.207 de hectare in diferite zone ale țarii. „Este extrem de mult. Solicit prefecturilor sa…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a criticat, marți seara la Romania TV, acțiunile ministrului Energiei, dar și pe cele ale Guvernului, in privința reducerii consumului de gaze in iarna care urmeaza. Tudose a spus ca in opinia sa, unii romani vor muri de frig, iar alții pentru ca nu vor mai avea bani…

- UPDATE. In urma accidentului de la Sinești, 4 persoane au decedat, iar 5 au fost transportate la spital. Un minor a fost transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. 2 persoane transportate la Spitalul Municipal Urziceni. Alte 2 persoane la o unitate spitaliceasca din București. Știrea…

- UPDATE. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat, miercuri, dupa sedinta grupului parlamentar PNL din Senat, ca, in urma unor discutii, Florin Citu si-a dat demisia de la sefia Senatului. El a precizat ca discutiile au vizat activitatea guvernamentala si parlamentara, responsabilitatea PNL si nevoia…

- Judecatorii din Bulgaria au decis, miercuri, ca fostul ministru Elena Udrea ramane in arest, dupa un nou termen al procesului. Termenul final pentru cererea de extradare a fost stabilit pentru 10 iunie. “Au fost acceptate toate probele mai putin martorii care trebuiau sa demonstreze deciziile CCR, dar…