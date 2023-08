UPDATE – FOTO – Accident urmat de incendiu, la Bunești Pompieri din cadrul Detașamentului Dej intervin, joi, in jurul orei 13:00, la un accident rutier petrecut pe raza localitații Bunești. La fața locului acționeaza doua autospeciale și un echipaj SMURD. Din primele informații primite ar fi vorba despre doua autoturisme avariate, dintre care unul s-a aprins, iar flacarile au fost stinse de catre participanți la trafic pana la sosirea pompierilor. O persoana este consultata in aceste momente, fiind in stare de conștența și cooperanta. La ora 13:06, situația este in dinamica la locul accidentului. UPDATE – 1 Echipajul SMURD a acordat primul ajutor… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier urmat de incendiu s-a produs joi in jurul orei 12,45 pe centura ocolitoare a municipiului Gherla, in zona localitații Bunești. Au intervenit pompieri din cadrul Detașamentului Dej. La fața locului au acționat doua autospeciale și un echipaj SMURD. Din primele informații primite ar…

- Pompieri din cadrul Detașamentului Dej intervin, joi, in jurul orei 13:00, la un accident rutier petrecut pe raza localitații Bunești. La fața locului acționeaza doua autospeciale și un echipaj SMURD. Din primele informații primite ar fi vorba despre doua autoturisme avariate, dintre care unul s-a aprins,…

- Pompierii din Dej intervin joi, la ora 16:45, la un grav accident rutier petrecut intre localitațile Cașeiu și Urișor. La fața locului intervin doua autospeciale complexe, un echipaj SMURD și unul SAJ. Echipajele operative au gasit un autocamion avariat, ieșit in afara parții carosabile, cu șoferul…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut intre localitațile Cașeiu și Urișor. La fața locului intervin doua autospeciale complexe, un echipaj SMURD și unul SAJ. Echipajele operative au gasit un autocamion avariat, ieșit in afara parții carosabile…

- Update: In urma cercetarilor s-a stabilit faptul ca minora a murit inecata intr-o groapa sapata chiar de tatal ei și care s-a umplut cu apa de ploaie. „In data de 26 iunie a.c., in jurul orei 19.50, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Turda au fost sesizați, prin apel 112, despre faptul ca in curtea…

- Un autoturism a luat foc in aceasta dimineața, in urma unui accident care s-a produs pe raza localitații Fundatura din județul Cluj. ”Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe raza localitații Fundatura. La fața locului s-au deplasat…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de duminica, 18 Iunie 2023, pe raza localitatii Fundatura.Potrivit ISU Cluj, pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit la un accident rutier petrecut pe raza localitatii Fundatura.La fata locului s a deplasat o autospeciala pentru interventie…

- Un grav accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp in Izvoru Crișului, județul Cluj. Doua persoane au fost ranite in accidentul in care au fost implicate un autoturism și o autoutilitara. Un barbat și o adolescenta au necesitat ingrijiri medicale. Pompierii de la Detașamentul Huedin intervin…