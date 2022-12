UPDATE. FOTO. Accident teribil în Hunedoara. Șase copii, spulberați de o mașină pe trecerea de pietoni. Unul dintre ei a murit UPDATE: Un copil dintre cei sase care au fost loviti miercuri seara pe o trecere de pietoni din municipiul Petrosani a murit, a anuntat Politia din Hunedoara. ”A murit unul dintre copiii accidentati la Petrosani”, a anuntat IPJ Hunedoara, fara a da detalii despre minor. Potrivit politistilor, in acest caz se va extinde incadrarea juridica, […] The post UPDATE. FOTO. Accident teribil in Hunedoara. Șase copii, spulberați de o mașina pe trecerea de pietoni. Unul dintre ei a murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

