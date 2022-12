UPDATE – FOTO – Accident mortal pe DN1 E60, în județul Cluj. O mașină a intrat sub un TIR Un accident rutier mortal a avut loc, luni dimineața, la intrare in localitatea clujeana Negreni. Un autoturism a intrat sub un autotren. In urma impactului, șoferul autoturismului a decedat pe loc. Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in urma cu puține momente, 10:40, la un accident rutier petrecut pe DN1, in localitatea Negreni. In accident au fost implicate un autocamion și un autoturism. Forțele de intervenție au gasit in afara autoturismului un barbat de 61 de ani, care a fost declarat decedat de catre echipajul SAJ. Șoferul autoturismului nu purta centura de siguranța.… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav de circulație s-a produs luni dimineța, in zona localitații Negreni. Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in urma cu puține momente la un accident rutier petrecut pe DN1, in localitatea Negreni. In accident au fost implicate un autocamion și un autoturism. ”Forțele…

- Șoferul unui autoturism a intrat pe contrasens și a provocat o tragedie. S-a ciocnit violent cu o alta mașina condusa regulamentar, iar in urma impactului mașina lovita a luat foc. Participanții la tarfic au intervenit sa stinga focul, iar la fața locului au ajuns foarte repede nu mai puțin de 18 pompieri,…

- UPDATE| ACCIDENT rutier MORTAL pe DN7, la Vințu de Jos: O persoana a decedat și alta este ranita grav dupa impactul dintre o mașina și un camion UPDATE| ACCIDENT rutier MORTAL pe DN7, la Vințu de Jos: O persoana a decedat și alta este ranita grav dupa impactul dintre o mașina și un camion Un accident…

- Un accident rutier a avut loc astazi in localitatea Castelu, judetul Constanta.Potrivit SAJ Constanta trei persoane au fost ranite.La fata locului intervin echipaje SAJ B2 si SMURD B. UPDATE: La accident sunt 3 victime: o victima ,minor,sex masculin, cu traumatism cranio cerebral o victima, femeie,traumatism…

- In urma cu o ora s-a produs un accident rutier pe raza localitații Negreni. Un camion incarcat cu celuloza s-a rasturnat in afara parții carosabile. Au fost și scurgeri de combustibil. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe E60, la ieșire…

- Un accident rutier extrem de grav a avut loc in dimineața zilei de astazi, 25 septembrie 2022, in jurul orei o6.00, pe Calea Moților din Cluj-Napoca. Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața la un grav accident rutier petrecut pe Calea Moților din Cluj-Napoca.…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit vineri dimineața la un accident rutier petrecut la intrare in comuna Poieni, dinspre Huedin. ”Apelul de urgența a venit in jurul orei 8:50, iar la misiune a participat o autospeciala. Cand pompierii au ajuns la fața locului, aceștia au gasit un…

- Pompierii au intervenit sambata, 10 septembrie, la un accident rutier petrecut in localitatea Negreni, județul Cluj. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit la un accident rutier petrecut pe raza localitații Negreni. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de…