UPDATE – FOTO – Accident grav la Căpușu Mare, pe DN1 E60, victime încarcerate. Șoferul vinovat A FUGIT Un grav accident rutier s-a produs, miercuri dupa-masa, pe DN1 E60, pe raza localitații clujene Capușu Mare. Coliziunea a avut loc in apropiere de Postul de Poliție Capușu Mare și au fost implicate doua autovehicule. Mai multe persoane au ramas incarcerate, iar șoferul vinovat a fugit de la fața locului. Coliziunea dintre cele doua autovehicule a fost una extrem de puternica, din moment ce mai multe persoane au ramas incarcerate. Primele date arata ca ar fi vorba despre 7 victime, dintre care 4 au ramas incarcerate. La fața locului au fost trimise patru echipaje medicale pentru preluarea victimelor… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

