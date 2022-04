Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav in care au fost implicate doua microbuze și un autoturism s-a produs vineri pe DN6, in județul Caraș-Severin. Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție. Pompierii au anunțat ca vineri intervin pe DN6, in zona localitații Teregova. Din primele date, doua persoane au ramas incarcerate…

- Patru persoane au fost ranite, miercuri, intr-un accident in care au fost implicate un tren de calatori si o autobasculanta, care in urma impactului a ricosat intr-o cladire, la Braila. Conform IPJ Braila, soferul unui autovehicul, in varsta de 59 de ani, din judetul Galati, in timp ce se deplasa pe…

- Sapte persoane au fost ranite, duminica, dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune pe DN 65B, la intrarea in municipiul Pitesti dinspre autostrada A 1, iar una dintre masini s-a rasturnat. „Din verificarile preliminare efectuate de catre politistii din cadrul Biroului Rutier Pitesti s-a stabilit…

- UPDATE. Conform ISU Iasi, sapte persoane gasite in stop cardio-respirator au fost declarate decedate. Cinci persoane și-au pierdut viața intr-un grav accident de circulație produs pe DN 28, in zona localitații Sarca din județul Iași. Coliziunea s-0a produs intre un autocamion, un autoturism și o ambulanța,…