UPDATE. FOTO. Accident cumplit în Prahova: Doi morți și un rănit. Un bărbat, căutat de Poliție, a intrat pe contrasens UPDATE: Soferul care a provocat accidentul produs duminica, pe un drum judetean din Prahova, si in urma caruia un tanar de 21 de ani a murit iar altul, de 19 ani, a fost dus la spital, era cautat de politisti, fiind cercetat pentru violarea unei fete de 13 ani. Barbatul a transmis un mesaj de […] The post UPDATE. FOTO. Accident cumplit in Prahova: Doi morți și un ranit. Un barbat, cautat de Poliție, a intrat pe contrasens appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

