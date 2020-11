Stiri pe aceeasi tema

- ”In sedinta de Guvern de astazi a fost aprobata cea de-a treia rectificare bugetara pe anul 2020. Prin aceasta rectificare, deficitul bugetar pentru anul 2020 a fost majorat la 9,1 % din PIB, respectiv 96 de miliarde de lei, construit pe o contractie economica de 4,2 la suta”, a anuntat Florin Citu,…

- Vicepreședintele PSD, Mihai Tudose, il contrazice pe ministrul Finanțelor, Florin Cițu. Tudose susține ca deficitul bugetar al Romaniei depașește 10%.„Desi ministrul Finanțelor, Florin Cițu, susține ca deficitul bugetar e in jur de 6 la suta, eu cred ca e peste 10%”, a spus Mihai Tudose, la…