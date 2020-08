Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase imagini care suprind o explozie și pagubele ce au urmat arata dimensiunea tragediei care a lovit Libanul chiar in saptamana in care victimele atacului in care a fost ucis fostul premier Hariri așteptau un verdic al tribunalului ONU. Cauza exploziei nu a fost stabilita inca, insa un oficial…

- O explozie masiva a zguduit marți capitala libaneza Beirut, anunța Bussines Insider, postand numeroase imagini care suprind explozia și pagubele ce au urmat. Cauza nu a fost stabilita inca, dar agenția naționala de știri din Liban a spus ca ar fi putut fi cauzata de un incendiu la un depozit de artificii…

- Ministrul de interne, Marcel Vela, a declarat vineri, cu ocazia prezentarii rezultatelor obtinute in primul semestru al acestui an de catre structurile operative ale Politiei Romane si Politiei de Frontiera, ca s-a inregistrat un nivel mai scazut de infractionalitate fata de perioada similara din anul…

- Un medic specialist infectat cu COVID-19 in urma cu o luna a fost internat in spital si externat cu un test negativ care ar fi trebuit sa ii aduca libertatea, numai ca, la locul de munca, i s-a cerut al doilea test negativ, iar de doua saptamani se retesteaza periodic si iese pozitiv. Din aceasta […]…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, privitor la Legea carantinarii și izolarii, ca nu crede ca romanii vor apela la instanța daca vor fi izolați dupa ce s-au infectat cu COVID și nici nu cred ca mai exista vreun temei pentru ca aceasta sa fie contestata la CCR. Premierul a participat la dezbaterile…

- Noi cifre contradictorii sunt transmise de Grupul de comunicare Strategica, dupa o serie de gafe in raportarea bilanțurilor zilnice. Dupa ce pe parcursul pandemiei cei de la GCS au raportat de mai multe ori aceiași morți sau au raportat dupa o luna morți care se petrecusera la Suceava, experții in comunicare…

- Premierul Ludovic Orban este chemat lunea viitoare, in plenul Camerei Deputatilor, la „Ora prim-ministrului”, pentru discutii pe tema achizitiilor de la Unifarm. Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis luni sa il cheme saptamana viitoare, la “Ora prim-ministrului”, pe Ludovic Orban, forul legislativ…

- Premierul Ludovic Orban anunța ca elevii care dau Bacalaureatul și Evaluarea Naționala vor fi in siguranța și nu se vor infecta cu coronavirus. „Noi avem o legislația, copiii s-au pregatit ani buni pentru aceasta forma de evaluare. (…) Practic, copiii s-au pregatit pentru examene și prin lege ele le…