UPDATE: Doua persoane au fost gasite decedate in apartamentul unde s-a produs explozia de duminica dimineața. "Pompierii au reusit patrunderea in apartament. Pana la acest moment au fost gasite doua victime decedate. In continuare se desfasoara operatiuni de cautare-salvare in interiorul apartamentului. Pompierii actioneaza la acest moment pentru ventilarea apartamentului, intrucat exista degajari dense de