- Drona care a plecat din Ucraina și s-a prabușit in capitala croata Zagreb a trecut pe deasupra Romaniei timp de trei minute iar ”evoluția” in spațiul aerian național nu a permis utilizarea altor masuri, transmite MApN. „Cu privire la informațiile referitoare la evoluția in spațiul aerian al Romaniei,…

- In zona a fost descoperit un crater cu adancimea de aproape 3 metri și chiar doua parașute, abandonate in apropiere.Oamenii legii au sosit imediat si i-au tinut la distanta pe curiosi, iar zona in care au fost descoperite resturile a fost securizata de politia militara. ???????? Unidentified flying…