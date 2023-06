UPDATE: Doua persoane ranite intr-un accident la intrare in localitatea Cumpana (GALERIE FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22, intre localitatile Mineri si Somova, din judetul Tulcea, s a produs un accident rutier intre doua autovehicule, soldat cu ranirea a doua persoane.Potrivit Infotrafic, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri…

- Patru persoane au fost ranite, vineri, intr-un impact frontal intre doua mașini, pe DN 64, in localitatea Dobrosloveni, județul Olt, potrivit Centrului Infotrafic.​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 64, la kilometrul 6+100 metri, localitatea Dobrosloveni,…

- Un accident rutier in care a fost implicat un autocar s-a produs in urma cu puțin timp in apropiere de Adjud. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 (E85) Adjud-Focșani, la ieșirea din localitatea Adjud, din județul Vrancea, s-a produs un accident rutier…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22D, localitatea Macin, judetul Tulcea, s a produs un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autocamion.In urma impactului au rezultat 2 victime, ce sunt evaluate medical. Circulatia rutiera este…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate un autotren, o autoutilitara si alte trei autoturisme, produs duminica, intre Caransebes si Lugoj, conform news.ro.”Pe DN 6 Caransebes-Lugoj, la kilometrul 470+300 de metri, in apropierea localitatii Constantin Daicovici,…

- Patru persoane au fost ranite, vineri, intr-un accident produs pe DN 29B Botosani – Dorohoi, in apropierea localitatii Cucorani, fiind implicate trei autovehicule. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 29B Botosani-Dorohoi, in apropierea localitatii Cucorani,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Brasov Sibiu, la kilometrul 253, intre localitatile Vistea si Oltet, judetul Brasov, s a produs un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si o autoutilitara, soldat cu ranirea a sase persoane, dintre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autoturisme au fost implicate intr un accident pe Autostrada A2 pe sensul Constanta spre Bucuresti, rezultand ranirea usoara a doua persoane. Circulatia se desfasoara dirijat, pe banda a doua, aproximativ 20 de minute,…