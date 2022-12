Stiri pe aceeasi tema

- Poliția franceza a fost nevoita sa intervina in forța pentru a calma mulțimea furioasa, dupa ce un barbat a deschis focul in apropierea unui centru kurd din Paris. Bilanțul indica 3 morți și 3 raniți. Atacatorul a fost reținut de forțele de ordine și era cunoscut de poliție.

- O persoana a murit in urma accidentului de la Pasajul Unirii. El nu a mai raspuns la resuscitate, a anunțat șeful DSU Raed Arafat. 22 de persoane au fost ranite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Doua persoane au murit și alte patru au fost ranite, dintre care doua se afla in stare foarte grava, dupa ce un barbat a tras mai multe focuri de arma, vineri, la Paris, a transmis Parchetul francez, relateaza AFP și Reuters.

- Forțele talibane afgane au ucis șase civili pakistanezi și au ranit alți cel puțin 17 intr-un atac "neprovocat" cu bomba și focuri de arma asupra unui oraș de granița, duminica, a transmis Pakistanul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Unsprezece persoane au fost ucise sambata, printre care doi ofițeri de poliție, in urma unei busculade la un concert pe un stadion supraaglomerat din Kinshasa, susținut de cantarețul congolez Fally Ipupa, a declarat ministrul de interne. Stadionul Martirilor din capitala a fost umplut peste capacitatea…

- In urma cu 20 de minute s-a produs un accident rutier pe centura Valcele-Apahida in zona OMV. Pe ruta respectiva au loc multe accidente rutiere care au la baza fie neadaptarea vitezei la condițiile de drum, neacordarea de prioritate sau nepastrarea distanței corespunzatoare intre autovehicule. Revenim…

- ■ alte 12 persoane au fost ranite cind se aflau in timpul programului ■ toate aceste nedorite evenimente sint cercetate de Inspectia Muncii ■ Luna trecuta, septembrie 2022, a fost nefasta pentru doi nemteni care si-au pierdut viata cind erau la serviciu. Alte 12 persoane au fost ranite, toate aceste…

- Sapte persoane au fost ucise in urma unei explozii produse la o benzinarie in nord-vestul Irlandei, a anuntat sambata politia locala. De asemenea, politia a mai indicat ca opt persoane au fost spitalizate, in timp ce "cautarea altor victime continua".