- Un grav accident de circulatie s-a produs, luni seara, pe DN 24, intre trei masini. Accidentul a avut loc intre localitatile vasluiene Rosiesti si Costest, iar autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție. Din informațiile preliminare, sunt 6 victime, din care 1 decedata și 5 ranite. „La fața…

- Tragedie in județul Alba, dupa impactul violent intre un autoturism și un microbuz. Potrivit primelor informații, unul dintre șoferi se intorcea și germania și a adormit la volan, provocand un adevarat carnagiu. Accidentul a avut loc la Tartaria, pe autostrada A1. Accident grav cu multe victime, printre…

- O alta persoana, care ramasese incarcerata a fost scoasa si a primit ingrijiri medicale. Accidentul s-a petrecut in zona localitatii Tataria. In acest caz a fost activat Planul Rosu de interventie. La fata locului a actionat un elicopter si 15 echipaje medicale. S-a deplasat și punctul…

- UPDATE, ora 07:21 – Grav accident in aceasta dimineata la intrare in Letcani, in judetul Iasi! O persoana a murit si mai multe au fost ranite, in urma unei coliziuni intre un tir si un autobuz, acesta din urma rasturnandu-se peste un microbuz. A fost activat Planul Roșu de intervenție, dupa cum a declarat…

- Sapte persoane au fost implicate intr-un accident produs marti in judetul Satu Mare, fiind activat Planul Rosu de Interventie, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Somes"."Se intervine pentru acordarea ingrijirilor medicale in cazul unui accident rutier petrecut in satul…

- "Accident naval in care au fost implicate mai multe ambarcatiuni cu persoane, produs in localitatea Murighiol, judetul Tulcea. Avand in vedere numarul ocupantilor, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie care presupune suplimentarea echipajelor medicale la fata locului", a…