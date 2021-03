UPDATE DOCUMENT Restaurantele, teatrele si cinematografele se inchid la interior, in Bucuresti. Ce restrictii si exceptii a mai stabilit Comitetul pentru Situatii de Urgenta

Stiri pe aceeasi tema

- Prescolarii, elevii din invatamantul primar si jumatate dintre elevii claselor a VIII-a, a XII-a, a XIII-a vor merge la cursuri. De asemenea, și cei din anii terminali din invatamantul profesional si postliceal iși vor continua activitatea. Aceste decizii au fost luate, duminica, de catre Comitetul…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta CMBSU a decis, in sedinta de duminica, interzicerea activitatii restaurantelor si cafenelelor in interiorul cladirilor, avand in vedere incidenta COVID 19 de peste 3 la mia de locuitori in Capitala.Masurile au fost dispuse de CMBSU incepand…

- Bucureștiul a intrat in scenariul roșu dupa ce rata de infectare a crescut de 3 la mia de locuitori. Ce inseamna acest lucru pentru elevi și pre-școlari? In București, rata de infectare a ajuns la 3,05, o creștere de 0,26% fața de ziua precedenta. In scenariul roșu, la școala merg numai elevii din clasele…

- Teatrele, cinematografele, restaurantele, barurile, cafenelele si salile de jocuri de noroc din Bucuresti se vor redeschide la 30% din capacitate, incepand de luni, ora 0,00, urmare a unei decizii adoptate de Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta. Astfel, s-a dispus reluarea activitatii…

- Actualizare zilnica – evidența persoanelor vaccinate impotriva COVID-19Teatrele, cinematografele, restaurantele, barurile, cafenelele si salile de jocuri de noroc din Bucuresti se vor redeschide la 30% din capacitate, incepand de luni, ora 0,00, urmare a unei decizii adoptate, vineri, de Comitetul Municipiului…

- Incepand de luni vor fi relaxate mai multe masuri restrictive, respectiv restaurantele, barurile si cafenelele vor functiona in intervalul 06.00-21, la o capacitate de 30%, iar saline de spectacole, teatre si cinematografe vor functiona la o capacitate de 30%, anunta Traian Berbeceanu. Decizia vine…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis vineri ridicarea, incepand de luni, a mai multor restricții in Capitala, avand in vedere ca trei zile la rand incidenta infec

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența se intrunește vineri la ora 13:00 pentru a discuta despre ridicarea restricțiilor in București, dupa ce in ultimele doua zile rata de infectare a scazut sub pragul de 3 la mia de locuitori, potrivit G4Media. Daca luni Capitala numara peste 1.000 de noi…