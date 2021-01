Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea este urmarit penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un nou dosar, in care este acuzat de trafic de influenta si de folosire a influentei sau autoritatii in legatura cu prezenta sa la ceremonia de inaugurare a presedintelui Donald Trump de la…

- Incepand de joi, 14 ianuarie, Liviu Dragnea este pus sub urmarire penala de DNA pentru trafic de influenta.Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, este urmarit de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie intr un dosar privind participarea sa la ceremonia de inaugurare a presedintelui Donald Trump…

- Faptele sunt legate de prezenta sa la Washington la ceremonia de investire a presedintelui Donald Trump, de la inceputul anului 2017. Pe atunci, Liviu Dragnea era președinte al Camerei Deputaților și lider al PSD.

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea este urmarit penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un nou dosar, in care este acuzat de trafic de influenta si de folosire a influentei sau autoritatii in legatura cu prezenta sa la ceremonia de inaugurare a presedintelui Donald Trump de la…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a fost citat, joi, la Directia Nationala Anticoruptie intr-un dosar in care se investigheaza prezenta sa la ceremonia de inaugurare a presedintelui Donald Trump de la inceputul anului 2017. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de…

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea este urmarit penal in dosarul vizitei efectuata de acesta in 2017 in SUA, a declarat joi, la ieșirea de la sediul DNA, avocata acestuia, Flavia Teodosiu. Infracțiunea de care il acuza procurorii anticorupție este trafic de influența, potrivit sursei citate. Avocata…

- Fostul șef al PSD Liviu Dragnea a fost citat de procurorii DNA intr-un dosar in care s-au mai facut verificari in 2018, cu privire la deplasarea in SUA, unde a avut mai multe intalniri, printre care și cea cu președintele Donald Trump. In fotografiile publicate la vremea respectiva, la inceputul anului…

- A fost reținut și poate fi eliberat pentru o cauțiune de un milion euro! Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție l-au pus sub acuzare pe Daniel Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primariei Sectorului 1 București,…