- Procurorii DNA au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fața de inculpatul Sebastian Vladescu care, la data unora dintre fapte, a deținut funcția de ministru al Finanțelor Publice, pentru savarșirea infracțiunilor de luare de mita (doua infracțiuni) si trafic de influența in forma continuata.…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fața de inculpatul VLADESCU SEBASTIAN care, la data unora dintre fapte, a deținut funcția de ministru al Finanțelor Publice,…

