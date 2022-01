UPDATE: Djokovici recunoaşte că a participat la evenimente publice după ce a fost testat pozitiv Novak Djokovici a recunoscut, miercuri, ca s-a intalnit cu un jurnalist cand stia ca are Covid-19, descriind acest fapt drept o “eroare de judecata”. Insa el a afimat ca nu stia ca este pozitiv atunci cand a premiat copiii de la academia lui din Belgrad, la o zi dupa data testului sau PCR. Cat priveste declaratia prezentata autoritatilor australiene inainte de sosirea in tara, referitoare la faptul ca nu calatorise in afara Serbiei anterior, aceasta a fost completata gresit de agentul sau, a adaugat Djokovici. Comentariile sale au fost facute intr-o declaratie postata pe Instagram, menita sa abordeze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

