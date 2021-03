Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii bucureșteni au aplicat sambata seara mai multe amenzi la Clubul Nuba din Capitala pentru nerespectarea distanțarii fizice. ORBAN simte amenințarea! CIȚU nu a spus NU! ”In continuarea activitaților privind masurile de prevenire și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Direcția…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Salaj, impreuna cu jandarmi si politisti locali, au continuat acțiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID-19. In urma activitatilor desfasurate au fost legitimate 838 persoane, fiind verificate 129 mijloace de transport persoane și 104 societați comerciale.…

- La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției 5 Poliție Craiova, fiind totodata redirecționate mai multe echipje din cadrul Secțiilor 1,2,3,4, și 6 Craiova, jandarmi din cadrul I.J.J. Dolj și G.J.M.B. Craiova, precum și o grupa de luptatori din cadrul S.A.S Dolj.In incinta localului, polițistii au…

- Continua activitațile pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile Legii nr. 55 din 2020, de catre Inspectoratul de Poliție Județean Alba, privind masurile de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19. Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem…

- Incepand de azi noapte, pentru localitațile Galati si Branistea, unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3 / 1.000 de locuitori, se vor aplica pe o perioada de 14 zile masurile prevazute in Hotararea de Guvern nr. 1065 din 11 decembrie 2020 privind prelungirea starii…

- In contextul creșterii numarului de cazuri de Covid 19, pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul corona virus, polițiștii Inspectoratului de Politie Județean Mehedinți cu suportul Jandarmeriei, Poliției Locale și a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Drobeta” au continuat activitațile…

- Pentru ca suntem in perioada Sarbatorilor, dar și in plina pandemie de COVID -19, romanii trebuie sa țina cont de obligațiile dar și de recomandarile autoritaților, astfel incat boala sa nu se raspandeasca. Așadar, ce ai voie și ce nu ai voie in aceasta perioada? Toate obligațiile și recomandarile sunt…

- In urma activitaților echipele de control polițiștii au aplicat, in ultima perioada, 10 sancțiuni contravenționale in valoare de 38.000 de lei pentru nerespectarea Legii 55/2020 și pentru abateri de la normele din domeniul sanatații publice, anunța Poliția Capitalei, conform Mediafax. CITEȘTE…