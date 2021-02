Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) s-a adancit in anul 2020, ajungand la 18,387 miliarde de euro, mai mare cu 1,088 miliarde de euro decat cel inregistrat in anul 2019, in conditiile in care exporturile au scazut cu 9,9%, iar importurile s-au redus cu 6,6%, comparativ cu anul 2019, potrivit…

- In anul 2020, exporturile Romaniei au fost de 62,17 miliarde de euro, iar importurile de puțin peste 80 de miliarde euro, arata datele transmise de Institutul Național de Statistica. Fața de anul anterior pandemiei, exporturile au scazut cu aproape 10% iar importurile au scazut cu 6,6%. Deficitul balanței…

- Deficitul balantei comerciale a crescut la 18,387 miliarde de euro in 2020, cu 1,088 miliarde de euro peste anul 2019. Motivul se regasește in scaderea exporturilor cu 9,9%, iar importurile...

- Deficitul balantei comerciale a SUA a crescut anul trecut cu 17,7%, pana la cea mai ridicata valoare de dupa 2008, in conditiile in care pandemia de COVID-19 a perturbat fluxurile de bunuri si servicii, transmite Reuters. Departamentul american al Comertului a anuntat vineri ca diferenta dintre…

- Uniunea Europeana a inregistrat in noiembrie un excedent al balantei comerciale de 25,3 miliarde de euro, fata de un plus de 18 miliarde de euro in perioada similara din 2019, arata datele preliminare publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres. Astfel,…

- UPDATE – Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 8% din Produsul Intern Brut dupa 11 luni din acest an, de la 7% din PIB la sfarsitul lunii octombrie, potrivit Executiei bugetului general consolidat publicate de Ministerul Finantelor. Sumele lasate in mediul economic pentru combaterea pandemiei…

- In perioada ianuarie-octombrie, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 8,778 miliarde euro, comparativ cu 9,117 miliarde euro in perioada ianuarie-octombrie 2019. In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 995 milioane euro, balanța…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a crescut, in primele 10 luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 827,5 milioane de euro, pana la valoarea de 14,858 miliarde de euro, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Conform statisticii oficiale, in perioada…