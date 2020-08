Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in prima lectura, programul ”Noua casa”, care inlocuiește ”Prima Casa”. Statul garanteaza 80% din valoarea creditelor, care pot ajunge pana la 140.000 euro Guvernul a aprobat, joi seara, in prima lectura, programul "Noua casa", una dintre prevederile…

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor locale in 27 septembrie. “A fost adoptat proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, respectiv data de 27 septembrie 2020”, a precizat seful Cancelariei…

- Firmele din domeniul HORECA vor fi scutite de plata impozitului specific pentru o perioada suplimentara de 90 de zile, a anuntat, marti, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. Potrivit acestuia, Guvernul a adoptat marti o serie de masuri fiscal-bugetare pentru acordarea de noi…

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi un memorandum privind implementarea programului SURE, in cadrul caruia Romania va avea acces la o suma de aproximativ 5 miliarde de euro pentru programe in domeniul economic si social, in contextul efectelor generate de pandemia COVID -19, a anuntat, vineri, seful…

- Guvernul ar putea introduce un memecanism de finanțare complementar Programului IMM Invest. Obiectivul acestui nou mecanism este sprijinirea companiilor pentru a obține, în condiții avantajoase, finanțare pentru achiziționarea de echipamente și utilaje necesare activitații, susține Guvernul.Domeniile…

- Guvernul a aprobat modificarea statutului Companiei Nationale de Investitii astfel incat, practic, CNI va putea extinde aria lucrarilor pe care le poate desfasura in vederea derularii proiectelor cu finantare europeana din exercitiul financiar urmator 2021-2027, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului,…