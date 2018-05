UPDATE Dâmboviţa: Cei trei bărbaţi rătăciţi în zona montană Leaota, găsiţi cu ajutorul unui elicopter SMURD Cei trei barbati care s-au ratacit, sambata, in zona montana Leaota au fost gasiti cu ajutorul unui elicopter SMURD, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. ''Cele trei persoane ratacite au fost localizate/gasite de elicopterul SMURD, care urmeaza sa le preia si sa le transporte la autoturismele proprii'', informeaza ISU Dambovita. ORA 20.21 Dambovita: Salvamontistii si un elicopter SMURD cauta trei barbati rataciti in zona montana Leaota Trei barbati au anuntat, sambata, la 112 ca s-au ratacit in zona montana, intre Leaota si Moroieni, iar in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

