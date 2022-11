Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea seismica din Vrancea este una normala, iar cutremurul cu magnitudinea 5,4 care a avut loc in aceasta dimineata nu produce replici, a declarat joi Constantin Ionescu, directorul general al Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). „Cutremurul din aceasta…

- UPDATE – Magnitudinea cutremurului produs joi dimineata, la ora locala 6:50, in judetul Buzau, a fost revizuita din nou, de la 5,2 la 5,4, potrivit datelor publicate pe site-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). De asemenea, a fost revizuita si adancimea…

- Doua cutremure de pamant cu magnitudinea de 3,2 pe Scara Richter s-au produs astazi in zona seismica Vrancea, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismele au avut loc in judetele Vrancea si Buzau, la adancimi de 82, respectiv 143 de…

- Un cutremur de adancime s-a produs, marți, in judetul Buzau si a fost resimtit in mai multe orase. Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 s-a produs azi in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul s-a produs la ora 5.50 in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la adancimea de 146 km. Cutremurul s-a…

- Un cutremur s-a produs, marți, in Oceanul Indian, informeaza Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Seismul a avut loc marți, in ziua de 26 Iulie 2022 la ora 12:34:06 (ora locala a Romaniei) in zona Owen.Acesta a inregistrat magnitudinea mb 4.8 și s-a produs la adancimea…