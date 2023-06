UPDATE. Cutremur în România, sâmbătă după-amiază UPDATE: Specialistii Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) au revizuit intensitatea cutremurului produs, sambata, in judetul Buzau, la 4,3 grade pe scara Richter. Seismul a avut loc la adancimea de 111,2 km, in apropierea urmatoarelor orase: 57 km nord-vest de Buzau, 59 km sud-est de Sfantu-Gheorghe, 60 km vest de Focsani, […] The post UPDATE. Cutremur in Romania, sambata dupa-amiaza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

