UPDATE. Cutremur in Romania in aceasta dupa-amiaza. Ce magnitudine au inregistrat seismografele

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 4,7 s-a produs miercuri in Transilvania, județul Covasna. Seismul a avut loc la ora 13.32 in Transilvania, la o adancimea de 154 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor: 53…

- Trei cutremure, cu magnitudini intre 2,5 si 2,9 pe Richter, s-au produs miercuri dimineata in judetele Buzau si Vrancea, intr-un interval de 30 de minute, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Conform sursei citate, primul…

- Trei cutremure au avut loc in zona seismica Vrancea si la Buzau Foto arhiva: INCDFP. Trei cutremure, cu magnitudini între 2,5 si 2,9 pe Richter, s-au produs în aceasta dimineata în judetele Buzau si Vrancea, într-un interval de 30 de minute, potrivit Institutului pentru…

- Alarmant! Trei cutremure s-au produs in noaptea de marți spre miercuri, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare si pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Primul cutremur s-a produs la ora 1.06 in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, si a avut o magnitudine de 2,9,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs marti dimineata, la ora locala 2:51, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc la o adancime de 112 de kilometri in apropierea…

- Trei cutremure de magnitudine semnificativa s-au produs in noaptea de luni spre marți in Romania, toate in zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, marți dimineața, la ora 03:08 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea,…

- Doua cutremure cu magnitudinea de peste 3 au avut loc luni, la pranz, in zona seismica Vrancea, anunța Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Primul cutremur, cu magnitudinea de 3,1, a avut loc la ora 12.54. Conform specialiștilor, s-a produs la adancimea de 10 kilometri,…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 12.53, a avut magnitudinea de 3,8 și s-a produs la adancimea de 167 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Brașov (80 km), Bacau (94 km), Ploiești (100 km), Galați (115 km),…