UPDATE. Curți și subsoluri inundate în Cund, Nazna și Cristești Pompierii militari din cadrul Detașamentului Tarnaveni și Targu Mureș au fost solicitați sa intervina in localitațile Cund, Nazna și Cristești unde subsolurile și curțile unor gospodarii au fost inundate. Potrivit informațiilor ISU Horea Mureș, echipajele operative intervin cu autospeciale de prima intervenție și comanda, autocamioane transport materiale și motopompe din dotare. UPDATE. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 40 de pompierii mureșeni din trei subunitați au intervenit joi seara, 22 iunie, in localitațile Targu Mureș, Sighișoara, Cund, Gogan, Bahnea, Cristești, Nazna și Sancraiu de Mureș, pentru a inlatura efectele precipitațiilor. "Sunt mobilizate o motopompa de mare capacitate și alte 6 motopompe…

- Un accident rutier s-a produs luni pe Autostrada Transilvania, tronsonul Targu Mureș – Chețani. Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii Detașamentului Tarnaveni cu o autospeciala de prima intervenție și comanda, o autospeciala de descarcerare,…

- Pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina luni, 19 iunie, la un accident rutier produs pe A3 intre localitațile Iernut și Chețani, sensul de mers catre Chețani. "La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii Detașamentului Tarnaveni cu o autospeciala de prima intervenție și comanda, o…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina sambata, 17 iunie, in jurul orei 17.45, in comuna Cristești, unde a fost afectate de precipitații subsolul și curtea unei gospodarii pe o suprafața de aproximativ 400 de metri patrați. "Echipajul operativ a intervenit…

- Meciul a avut loc miercuri, 7 iunie, la Nazna, iar ASA s-a calificat in faza regionala a competiției, unde va intalni o reprezentanta din Liga a III-a. ASA s-a impus cu scorul de 7-1 in fața echipei AS Farel Roteni. ASA Targu Mureș a caștigat faza județeana a Cupei Romaniei at Sursa articolului: ASA…

- Update 10,30: Circulația feroviara a fost reluata! Un accident feroviar s-a produs in aceasta dimineața in localitatea Racu. ISU Harghita anunța ca in accident au fost implicate trenul Regio 4501, care circula pe ruta Brașov- Gheorgheni, și un autoturism. Pompierii militari din cadrul Detașamentului…

- Accident mortal, putin dupa miezul noptii, la zece kilometri de Targu Mures, in dreptul satului Nazna, din Mureș. Soferul unui autoturism ar fi intrat cu viteza intr-o curba, si, ajuns pe contrasens, s-a izbit frontal de un altul care venea regulamentar din sens opus. Martorii spun ca soferul vinovat…

- 48 de soldați gradați profesioniști recent incadrați in colectivul Inspectoratului pentru Situații de Urgența "HOREA" al județului Mureș au depus solemnul juramant militar fața de țara, intrand astfel in tainele meseriei de pompier salvator. In cadrul ceremoniei de depunere a juramantului militar, ce…