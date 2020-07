Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Statelor Unite i-a aplicat joi o lovitura lui Donald trump, cu patru luni inainte de alegeri, stabilind ca un procuror din New York are dreptul sa obtina o serie de documente financiare ale presedintelui american, inclusiv declaratiile de impozit ale miliardarului, relateaza AFP.

- Cea mai inalta jurisdictie a tarii a stabilit - cu sapte voturi din noua - ca ”niciun cetatean, nici macar presedintele, nu poate evita sa predea documente in cazul unei anchete penale”. ”Presedintele nu se bucura de o imunitate absoluta fata de ordinele procurorilor justitiei statelor”, a stabilit…

- Curtea Suprema a Statelor Unite valideaza o initiativa a administratiei Trump care le permite angajatorilor sa refuze sa ofere asigurari de sanatate gratuite femeilor in vederea contraceptiei, asa cum prevede Affordable Care Act, reforma asigurarilor de sanatate a lui Barack Obama, mai cunoscuta sub…

- Presedintele asociatiei ACS Volei Municipal Zalau, Vasile Cota si sotia sa, Daniela Cota, actionar in cadrul clubului, vor sta in arest la domiciliu pana in 25 iunie, Curtea de Apel desfiintand, miercuri, decizia de arestare preventiva luata de Tribunalul Salaj impotriva lor, intr-un dosar vizand…

- Curtea Suprema a SUA a anuntat luni ca va examina in luna mai prin teleconferinta dosarul declaratiilor de impozite ale lui Donald Trump pe care presedintele refuza sa le predea justitiei si Congresului, potrivit AFP. Cea mai inalta instanta juridica americana ar fi trebuit sa audieze…