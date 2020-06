Stiri pe aceeasi tema

- Incepind cu 20 mai 2020 Republica Croația a decis asupra ridicarii treptate a unor masuri restrictive impuse in contextul pandemiei COVID-19. Astfel, cetațenii croați, au dreptul de a calatori in /din Republica Croația fara obligația de auto-izolare timp de 14 zile, insa cu respectarea stricta a instrucțiunilor…

- Moldovenii care intenționeaza sa ajunga in Bulgaria trebuie sa știe ca, in conformitate cu ordinul Ministerului Sanații al Bulgariei, a fost prelungita interdicția de intrare in Bulgaria, pina la 30 iunie 2020, a cetațenilor statelor terțe, inclusiv Republica Moldova, inclusiv cu scop de tranzit. In…

- Pe timp de pandemie, cetațenii R. Moldova sint limitați in calatorii, neavind posibilitatea sa calatoreasca așa cum o faceau pina in luna martie 2020. Potrivit autoritaților romane, se impun anumite condiții pentru strainii care intra in țara. Pina pe 30 iunie, in Romania este interzisa intrarea cu…

- Incepind cu 23 iunie, Moscova va ridica toate restricțiile situației de urgența. La momentul actual de acțiune a starii de urgența, persoanele straine nu pot intra pe teritoriul Rusiei cu trenul, avionul sau cu mașina. Din cauza situației privind coronavirusul, Rusia a limitat intrarea in țara a cetațenilor…

- Tarile europene incep de luni sa relaxeze unele controale la frontiere dupa izolarea determinata de coronavirus, insa Spania ramine inchisa in continuare, unele restrictii sint in vigoare in alte parti si au aparut noi mijloace de lucru, ceea ce inseamna ca nivelul calatoriilor de dinainte de pandemie…

- Tarile europene incep de luni sa relaxeze unele controale la frontiere dupa izolarea determinata de coronavirus, insa Spania ramine inchisa in continuare, unele restrictii sint in vigoare in alte parti si au aparut noi mijloace de lucru, ceea ce inseamna ca nivelul calatoriilor de dinainte de pandemie…

- Pentru cea mai mare parte a Japoniei, restrictiile de distantare sociala au fost relaxate inca din 14 mai, in conditiile in care numarul cazurilor noi de COVID-19 a fost tot mai mic, dar chiar si asa guvernul Abe a tinut Tokyo si alte patru regiuni sub o monitorizare atenta. Cel putin pana la ora actuala,…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. "Vom face astfel incat sa platim suma rapid tuturor", a declarat Abe intr-o conferinta de presa televizata in cadrul careia si-a explicat decizia de a extinde starea de urgenta la nivelul intregii tari. Guvernul a vrut intr-o prima faza sa ofere 300.000 de yeni (2.571…