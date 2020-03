Cel putin o persoana si-a pierdut viata intr-un seism cu magnitudinea de 5,3 care a zguduit duminica dimineata capitala Croatiei, Zagreb, si imprejurimile sale, potrivit agentiei croate de stiri Hina, care precizeaza ca victima este un baiat de 15 ani. "Am primit un apel privind prabusirea unei cladiri in centru si am descoperit un baiet inconstient, fara semne de viata", a precizat pentru Hina responsabilul cu situatiile de urgenta din Zagreb, Zarko Rasic. Potrivit autoritatilor locale, mai multe persoane au ramas blocate in locuinte. Un seism cu magnitudinea de 5,3 a lovit duminica dimineata…