- Statele membre ale Uniunii Europene au decis marti in unanimitate sa interzica timp de 30 de zile intrarea in UE a persoanelor care nu sunt cetateni ai blocului comunitar, a anuntat cancelarul german Angela Merkel, transmite AFP, citata de Agerpres. Toate tarile membre ale UE 'sunt de acord sa impuna…

- Uniunea Europeana (UE) a luat o decizie rar intalnita. Din cauza pandemiei de coronavirus șefii de stat și de guvern au luat hotararea de a inchide granițele pentru cetațenii non-UE. Angela Merkel a facut anunțul Statele membre ale Uniunii Europene au decis marti in unanimitate sa interzica timp ce…

- Europenii pregateau luni masuri concertate impotriva pandemiei de covid-19, al carei bilant a depasit 6.500 de morti in lume, iar in Europa o ”explozie” a numarului imbolnavirilor indemna statele sa-si izoleze populatiile si sa isi inchida frontierele, relateaza AFP.Parisul a anuntat ca masuri…

- Germania isi va inchide in mare masura, incepand de luni, frontierele cu Franta, Austria si Elvetia, din cauza coronavirusului, au afirmat duminica surse guvernamentale ale agentiei dpa. Masurile ar urma sa intre in vigoare la ora 8 dimineata (07.00 GMT). Conform informatiilor dpa, transportul…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat pregatit, miercuri, sa revina asupra regulei sacrosancte a unui deficit public zero in Germania, in infruntarea epidemiei noului coronavirus, relateaza AFP. ”Este vorba despre o situatie extraordinara, vom face ceea ce este necesat (...), o vom face pentru…

- Angela Merkel a anunțat marți, in discursul din parlamentul Germaniei, ca 60%-70% din populația țarii s-ar putea imbolnavi de coronaviroza, scrie Business Insider, care citeaza Bild.Prognoza sumbra a cancelarul a amuțit parlamentarii, noteaza presa germana.Pana acum, Germania a raportat 1.613 imbolnaviri…

- Comisia Europeana anunta ca nici un stat membru al Uniunii Europene nu a raportat pana acum cazuri de infecție cu coronavirus, noul virus gripal provenit din China, care a provocat deja 17 decese si sute de...

- Niciun stat membru al Uniunii Europene nu a raportat pana acum cazuri de imbolnavire cu coronavirus a transmis joi Comisia Europeana prin intermediul unui purtator de cuvant. "Comisia urmareste cu atentie situatia evolutiei infectiilor cu coronavirus si continua sa coordoneze toate masurile necesare…