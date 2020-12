UPDATE Coronavirus 8 decembrie | Un nou RECORD de decese

Stiri pe aceeasi tema

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.272 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. In unitațile sanitare...

- Autoritațile au anunțat un nou bilanț al infectarilor cu coronavirus. 9.937 romani au fost diagnosticați cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, 130 au murit și 1048 se afla in stare grava, la ATI. The post Coronavirus 7 noiembrie. Bilanț negru la finalul saptamanii: 9937 de cazuri noi, 130 de decese,…

- Alte 8.651 de cazuri de infectare cu noul coronavirus - cel mai mare numar de la debutul pandemiei - au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, in urma a 35.964 de teste. Bilantul COVID-19 a ajuns astfel la 267.088, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica. De asemenea,…

- Numarul de teste a fost mai mic decat ieri, insa numarul de cazuri noi de coronavirus confirmate a continuat sa creasca. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 22 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 196.004 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 3.952 de cazuri noi, iar bilantul persoanelor infectate, de la inceputul pandemiei, a ajuns la 176.468. Pana acum s-au vindecat aproape 130.000 de persoane. Au decedat insa 5.812, ultimele 63 au fost raportate de ieri pana azi. In momentul de fața 745 de pacienți…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, duminica, la 122.673 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.438 de noi imbolnaviri din 13.528 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 4.718 de decese, din care 31 in ultimele 24…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, joi, la 118.054 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.639 de noi imbolnaviri din 24.278 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 4.591 de decese, din care 41 in ultimele 24 de ore.…

- Cele mai noi cifre venite din direcția Grupului de Comunicare Strategica isca ingrijorare, dat fiind faptul ca s-a atins un nou record la nivel de cazuri noi de coronavirus inregistrate la nivel național. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.767 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS –…