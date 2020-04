Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat sambata seara inca 8 decese ale unor pacienți confirmați cu coronavirus. Bilanțul victimelor a crescut la 290 de morți in țara noastra. Victimele sunt doua femei și 6 barbați, originari Bacau, Timiș, București, Iași, Suceava. Printre cei decedați este și un…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis, vineri, ca este vorba despre patru barbati si cinci femei, cu varste cuprinse intre 45 si 84 de ani. Toti pacientii aveau si alte afectiuni, unele grave si erau internati in spital. Doi dintre pacienti erau din judetul Arad, joi din Mures si cate unul din…

- Pana astazi, 9 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 5.202 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 647 au fost declarate vindecate și externate. 229 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate in spitale din…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis o situatie centralizata a cazurilor de persoane infectate cu COVID-19 pe fiecare judet. Sursa citata arata cum a evoluat situatia privind pandemia de coronavirus in ultimele doua zile, in prezent cele mai multe cazuri fiind in Suceava, Bucuresti, Hunedoara…

- 803 de romani care nu au respectat perioada de autoizolare au fost plasate in carantina instituționalizata. De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 803 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea,…

- Dintre cele 1.760 de persoane confirmate pozitiv, 169 au fost declarate vindecate și externate (55 la Timișoara, 79 la București, 17 la Iași, 7 la Craiova, 9 la Constanța și 2 la Cluj). Totodata, pâna acum 38 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale…

- Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), transmite Grupul de Comunicare Strategica.Au fost inregistrate alte 16 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 7 in Iași, 2 in Suceava, 2 in Neamț…

- UPDATE, 13 martie 2020 – Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunta joi seara inca sapte cazuri noi de coronavirus, numarul acestora la nivel national ajungand la 59. Este vorba despre un barbat de 53 ani, din Covasna, care a veni din Trentino, Italia, pe data de 8 martie si autoizolat la domiciliu,…