UPDATE Coreea de Nord dezvăluie o nouă rachetă balistică intercontinentală; Washingtonul cere negocieri pentru denuclearizarea Coreei de Nord Armata nord-coreeana a expus sambata, in timpul paradei militare desfasurate la Phenian, o noua racheta balistica intercontinentala, cu o dimensiune superioara rachetei Hwasong-15, racheta cu raza cea mai mare de actiune testata pana in prezent de Coreea de Nord, relateaza agentiile Reuters si EFE. Potrivit analistilor, noua racheta, al carei nume este deocamdata necunoscut si inca nu a fost testata, va fi una dintre cele mai mari rachete balistice intercontinentale (ICBM) cu lansare terestra conceputa pana in prezent pe plan mondial, daca ea va deveni operationala. La parada care a marcat implinirea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Potrivit analistilor, noua racheta, al carei nume este deocamdata necunoscut, ar fi una dintre cele mai mari rachete balistice intercontinentale mobile cu lansare terestra conceputa pana in prezent pe plan mondial.

