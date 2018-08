Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii buzoieni au fost solicitați joi seara sa caute un copil, in varsta de 12 ani, despre care se presupune ca s-a inecat in canalul de irigații de pe raza localitații Pietroasele. Autoritațile au fost alertate de un pescar care ar fi gasit hainele copilului pe malul canalului de irigații. Deoarece…

- Autoritațile buzoiene sunt in alerta dupa ce li s-a solicitat sprijinul pentru a cauta un copil, in varsta de 12 ani, despre care se presupune ca este posibil sa se fi inecat in canalul de irigații de pe raza localitații Pietroasele. Purtatorul de cuvant al ISU Buzau, ofițer Goerge Crețu, precizeaza…

- Barbatul cautat de pompieri pe raul Cibin a fost gasit inecat, in zona Zavoi, la pod, a informat duminica Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Sibiu, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, la fata locului urmeaza sa se deplaseze un echipaj de la Politie si Medicina Legala.Citește…

- O fata in varsta de 20 de ani a fost transportata de urgența la spital, dupa ce un tramvai i-a secționat piciorul, accidentul producandu-se in zona Baba Novac din Capitala, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov.Echipajele ISU București-Ilfov au intervenit, vineri ...

- Un proiectil exploziv si mai multe cartuse de infanterie au fost descoperite miercuri, in malul albiei raului Susita, intre localitatile Tisita si Panciu, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de...

- Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad, familia barbatului a apelat serviciul unic de urgența 112, marți, 26 iunie, in jurul orei 22:00, dupa ce și-au dat seama ca acesta nu mai ajunge acasa. Se crede ca acesta ar fi plecat in padurea de langa Gurahonț unde…

- Salvamontistii din Vatra Dornei au gasit, miercuri, trupul neinsufletit al salvamontistului Sorin Liviu Pandelea, care a fost surprins de o avalansa pe 1 decembrie, dupa ce a coborat din Pietrosul Calimanilor unde arborase steagul Romaniei, dupa aproape sase luni de cautari. "Trupul a fost…