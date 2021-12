UPDATE – ”ASF a identificat aspecte in situatia financiara a companiei, care fac referire la situatii contabile din trecut si care nu afecteaza astazi compania. Actionarii Euroins Romania au facut eforturi pentru a remedia toate provocarile financiare inca de sfarsitul anului 2020. Drept urmare, in ultimele 12 luni, compania a beneficiat de o serie de majorari de capital in valoare totala de peste 300 de milioane de lei, infuzii de capital care au dus la remedierea tuturor provocarilor financiare, inclusiv cele existente in trecut si identificate de ASF. In plus, din Martie 2021, compania are…