- Discutiile privind desființarea SIIJ vor fi reluate saptamana viitoare, pana cand se va debloca aceasta ”situatie neplacuta”, a mai anunțat ministrul Justiției. ”Am vorbit astazi din nou despre SIIJ, a nu stiu cata oara, vom vorbi si saptamana viitoare, pana cand vom debloca aceasta situatie neplacuta.…

- Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție ( SIIJ ) a trimis in judecata, de la inceputul anului și pana pe 23 august, un singur dosar și a clasat 736, a informat Hotnews . Totodata, in cei trei ani de existența, SIIJ a trimis in judecata 5 dosare, inclusiv cel din 2021. In perioada 1 ianuarie…

- Potrivit surselor Realitatea Plus, unul dintre miniștrii vizați ar fi cel al Sanatații, Ioana Mihaila.Un alt ministru care ar putea fi revocat este cel al Justiției, Stelian Ion, care a intarziat desființarea SIIJ dupa ce a cerut avizul Comisiei de la Veneția.De asemenea, ar putea fi revocat și ministrul…

- Liderii coaliției au discutat, miercuri, despre desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, dupa avizul consultativ al Comisiei de la Veneția. In cadrul discuțiilor ar fi trebuit stabilit un clendar pentru adoptarea in sesiune extraordinara a desființarii SIIJ, precum și forma…

- Comisia de la Veneția a salutat desființarea Secției de Investigare a infracțiunilor din Justiție (SIIJ) și recomanda modificarea legii votate in Camera Deputaților. Comisia de la Veneția susține desființarea Secției Speciale pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie in forma propusa…