- Consiliul de administratie al BNR a decis in sedinta de luni majorarea ratei dobanzii de politica monetara la 2% pe an, de la 1,75%, incepand cu data de 11 ianuarie 2022, precum si majorarea ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 3% pe an, de la 2,5%. Banca Nationala a aprobat…

