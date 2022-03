Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a anuntat joi, 10 martie, ca monitorizeaza piata carburantilor si investigheaza situatiile in care preturile au crescut foarte mult, fara a avea o justificare economica. Anunțul vine in contextul in care miercuri s-au format cozi de masini la benzinarii in mai multe orase din tara,…

- „Este o situație internaționala dificila și volatila generata de adoptarea masurilor economice de combatere a agresiunii ruse in Ucraina. In acest context, noi veghem ca unele companii sa nu profite de aceasta situație, deoarece o eventuala creștere nejustificata a prețurilor poate conduce la sancțiuni”,…

- Pretul carburantilor in Romania a depasit in aceste zile pragul de 8 lei pe litru, arata datele analizate de Agerpres pe baza Monitorului Preturilor la Carburanti, aplicatie lansata de Consiliul Concurentei.Depasirea pragului de 8 lei pe litru reprezinta un record pentru piata din Romania si vine in…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca o explicație pentru explozia facturilor la energie este neaplicarea legii de catre unii furnizori. Ministrul a subliniat ca romanii chiar au avut facturi mari și ca spera ca nu o sa se mai intample ceea ce s-a intamplat. „Cu adevarat romanii au avut…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a spus ca romanii au avut facturi mari la energie in lunile noiembrie si decembrie, din cauza furnizorilor care fie nu si-au actualizat aplicatiile informatice. Ministrul a declarat duminica pentru B1TV ca de saptamana viitoare va avea discutii cu acesti furnizori…

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca a declansat, in premiera, o investigatie ce vizeaza un posibil comportament anticoncurential al unor companii pe piata fortei de munca calificata/specializata din domeniul productiei autovehicule si/sau altor activitati conexe (componente si sisteme pentru…

- Consiliul Concurenței, ca urmare a inițierii din oficiu a investigației privind comercializarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, a constatat participarea in perioada anilor 2015-2020 a mai multor intreprinderi la acorduri anticoncurențiale. Este vorba despre companiile: CI „Agrostoc”,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, considera ca dupa 1 aprilie vom asista la o scadere a pretului la gaze naturale sustinuta in mod natural de scaderea consumului si de incalzirea vremii, in timp ce „jocurile geopolitice pe piata gazului nu vor mai fi asa evidente”, potrivit Agerpres. „Dupa 1 aprilie,…