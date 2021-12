Stiri pe aceeasi tema

- Pana marti ar putea fi termenul de depunere a amendamentelor din partea grupurilor parlamentare, apoi dezbaterile si avizele in comisii, miercuri urmand sa fie elaborat raportul pe proiectul de lege si joi sau vineri sa fie votul in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, potrivit unor surse…

- Administratia Prezidentiala a transmis luni, 20 decembrie, ca propunerile de buget pentru 2022 ale institutiilor din domeniul apararii si securitatii nationale au fost avizate cu acordul individual al membrilor Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT).„Conform procedurilor de lucru ale CSAT, propunerile…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, susține ca bugetul a fost aprobat cu avizul Consiliului Superior de Aparare a Țarii (CSAT). Pe siteul oficial, insa, ultima ședința este datata 25 august. „Raspunsul este ca bugetul s-a aprobat cu avizul CSAT”, a declarat, luni, ministrul de Finanțe, Adrian Caciu.…

- Ministrul Finantelor a afirmat, luni, dupa ședința in care Guvernul a adoptat Legea bugetului pentru anul 2022, ca Executivul isi propune atingerea tintei de deficit pana in 2024, iar deficitul bugetar pe cash se mentine in termenele agreate cu Comisia Europeana in procedura de deficit excesiv, respectiv…

- Guvernul a aprobat, luni, in sedinta, proiectul bugetului de stat pe 2022 si proiectul bugetului asigurarilor de stat pe 2022. Ministrul Finantelor a afirmat ca Executivul isi propune atingerea tintei de deficit pana in 2024, iar deficitul bugetar pe cash se mentine in termenele agreate cu Comisia…

- Executivul a adoptat in ședința de luni proiectul bugetului pe anul 2022, urmand ca legea sa mearga in Parlament pentru dezbateri și vot, a anunțat Adrian Caciu, ministrul Finanțelor.Oficialul a precizat ca bugetul se bazeaza pe o creștere economica de 4,6%, un deficit cash de 5,84% din Produsul Intern…

- Ministrul Finantelor Adrian Caciu a declarat, luni, la finalul ședinței Executivului, ca proiectul de buget pentru anul 2022 a avut toate avizele necesare in prealabil, inclusiv avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Caciu a menționat ca avizul CES este unul negativ, insa este unul consultativ,…

- Antena 3 si Digi24, posturi foarte apropiate de PSD si respectiv PNL, au difuzat informatii similare despre cum va arata noul guvern PSD-PNL. Cele doua partide urmeaza sa guverneze impreuna pentru urmatorii sapte ani, schimband intre ele premierul din doi in doi ani. Mihai Gadea a anuntat, joi seara,…